Росіяни тероризують Харків: є влучання у відразу кількох районах міста

Росіяни продовжують атакувати Харків та область за допомогою ударних безпілотників. На жаль, у місті фіксують влучання після ворожого обстрілу.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Дивіться також Росія атакує "Шахедами": у яких регіонах є загроза удару

Де сталися влучання у Харкові?

Повітряну тривогу для Харківського району оголосили орієнтовно о 17:28. У Повітряних силах повідомляли про фіксацію групи БпЛА на півночі регіону. Згодом там уточнили про рух ворожих дронів у напрямку обласного центру.

Близько 17:46 мер повідомив про влучання ворожого дрона у Слобідському районі. За його словами, місцева влада уточнює наслідки атаки на цій локації. На той момент він зауважив про фіксацію ще групи БпЛА над Харковом.

О 17:49 кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи у місті. Ігор Терехов уточнив, що цього разу сталося влучання у 4-поверхову будівлю у Київському районі. За його даними, на місці удару виникло загоряння.

Пізніше він повідомив про ще один вибух стався в Основʼянському районі. Жодної інформації про наслідки російського обстрілу на цій локації станом на момент публікації не вказують. Вочевидь усі деталі оприлюднять згодом.

Що відомо про попередню атаку на місто?

Уночі противник масовано атакував Харків та регіон. В обласному центрі зафіксували 11 влучань та пожежі у Шевченківському та Холодногірському районах. Спалахнули два десятки автомобілів та покрівля будинку.

Там постраждало 15 осіб, серед них були діти. Також ворог ударив по Чугуєву, використавши для цього ракети. Пошкоджені цивільні авто, багатоквартирні та приватні будинки. Загинуло 3 осіб, зокрема, 22-річна вагітна жінка.