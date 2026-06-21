Росіяни вдосвіта вдарили по 12-поверхівці у Харкові

Росіяни продовжують тероризувати Харків. Вдосвіта 21 червня вони вдарили по 12-поверхівці.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Дивіться також Україну атакують "Шахеди", були пуски "Кинджалів: де зараз небезпека

Що відомо про атаку на Харків?

Росіяни скерували на багатоповерхівку БпЛА "Молнія". Сталося це у Київському районі міста.

Було влучання між двома верхніми поверхами будинку. Вибиті вікна.

На дану хвилину без постраждалих,

– повідомив Терехов.

Обстеження місця удару триває.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що вночі 21 червня вибух пролунав на Хмельниччині. Туди летів російський "Кинджал". Наразі немає жодної інформації про наслідки. Був пуск ще однієї ракети, але вона була локаційно втрачена, ймовірно, на Київщині.

А напередодні пізно увечері реактивні БпЛА атакували Кропивницький. Спалахнула пожежа на території підприємства. Також у деяких мікрорайонах міста зникло світло.