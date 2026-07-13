12 уражених АЗС лиш за тиждень: які наслідки цинічних атак по Харкову

За останній тиждень росіяни продовжували атакувати Харків та область – серед цілей були критична інфраструктура, житлові будинки та енергетика. Однак також ворог знову активно обстрілює АЗС.

Так, за 7 днів відомо про пошкодження 12 заправок. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що внаслідок таких атак були постраждалі – і працівники заправок, і неповнолітня дитина.

Наслідки цинічних атак по Харкову

Кореспондентка наголосила, що на прифронтових територіях, а також в Харкові та області діють правила перебування на АЗС: людей просять довго не затримуватися там, не виходити з автівок під час заправок, завжди мати запас палива та заїжджати на АЗС тоді, коли немає повітряної тривоги.

Водночас потрібно і прислухатись, адже деякі безпілотники зафіксувати неможливо аж до моменту заходу на ціль. Тобто тривогу можуть ввімкнути вже після удару.

Не було жодного дня цього тижня, щоб не атакували одну чи дві АЗС. Найбільше було атаковано – це три АЗС у вівторок,

– підкреслила вона.

Черненко про наслідки атак на Харківщині: дивіться відео

Черненко також розповіла, що за останній тиждень в Харкові найбільше постраждав Шевченківський район. В ніч на суботу росіяни атакували там офісну будівлю, де повилітали вікна, пошкоджені також 20 будинків поруч.

"Водночас зараз я є тут і бачу, як за деякими розбитими вікнами все одно світиться світло. Люди прийшли працювати, люди максимально намагаються утримувати себе от в тому графіку, в якому є. Окрім того, кав'ярня навпроти – в неї взагалі просто знесло скляний фасад, але за кілька годин після прильоту відкрилися, вимили скло і продовжили працювати. Отакі реалії", – зазначила кореспондентка.

Росіяни атакують місто не лише FPV-дронами, а й КАБами. Через постійний терор з минулого понеділка загалом в регіоні відомо про 130 постраждалих та 8 жертв. Серед поранених є 3 дітей у Пісочинській громаді.

Сьогоднішній ранок для мешканців Харкова знову розпочався з повітряних тривог. Також у населеному пункті Золочів окупанти повторно атакували медичний заклад. На щастя, немає інформації про поранених чи загиблих.