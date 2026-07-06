Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про наслідки обстрілу Харкова?

За попередньою інформацією, ворожий дрон влучив у автозаправну станцію, розташовану в Київському районі міста. Терехов наголосив, що наразі фахівці встановлюють усі обставини атаки та оцінюють її наслідки.

Незадовго до удару Повітряні сили України попереджали про рух російських ударних безпілотників у регіоні. Зокрема, дрони прямували на місто з північного напрямку.

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Нагадаємо, ворог посилив атаки на українські АЗС. Зокрема, 5 липня російські війська завдали удару по автозаправній станції в Ізюмі на Харківщині. Внаслідок атаки загинув 19-річний оператор АЗС, ще четверо працівниць отримали поранення. За попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ "Торнадо-С", зруйнувавши будівлі АЗС і пошкодивши сім автомобілів.