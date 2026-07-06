Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Что известно о последствиях обстрела Харькова?

По предварительной информации, вражеский дрон попал в автозаправочную станцию, расположенную в Киевском районе города. Терехов подчеркнул, что специалисты устанавливают все обстоятельства атаки и оценивают ее последствия.

Незадолго до удара Воздушные силы Украины предупреждали о движении ударных российских беспилотников в регионе. В частности, дроны направлялись на город с северного направления.

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Напомним, враг усилил атаки на украинские АЗС. В частности, 5 июля российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Изюме на Харьковщине. В результате атаки погиб 19-летний оператор АЗС, еще четверо работниц получили ранения. По предварительным данным, оккупанты применили РСЗО "Торнадо-С", разрушив здания АЗС и повредив семь автомобилей.

