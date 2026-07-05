Трагічні звістки повідомили на сторінці Харківського національного медичного університету, де й навчалися дівчата.

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Що відомо про загиблих студенток?

23-річна випускниця Харківського національного медичного університету Ннані Адаобі Меріан, яка отримала тяжкі поранення внаслідок російського авіаудару по місту 29 червня, померла в медкладі 5 липня.

Лікарі тривалий час боролися за її життя: спочатку надавали допомогу в Харкові, а згодом її доправили на лікування до Німеччини, однак врятувати дівчину не вдалося.

У медичному університеті повідомили, що Ннані Адаобі Меріан навчалася там з 2020 року, вирізнялася старанністю, жагою до знань, доброзичливістю та прагненням допомагати іншим. Також вона проходила стажування в Кембриджському університеті та в Університеті Беруні в Туреччині.

У день трагедії, 29 червня, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Одна з бомб влучила в проїжджу частину.

Ннані Адаобі Меріан разом зі своєю подругою Фатімою Гусейновою прямували на фотосесію перед випускним, оскільки наступного дня мали отримати дипломи про завершення навчання.

Вона (Фатіма, – 24 Канал) приїхала до міста з Німеччини, щоб 30 червня отримати диплом про закінчення Харківського національного медичного університету. До омріяного дня залишалася лише одна доба,

– написали на сторінці ХНМУ.

Унаслідок удару Фатіма Гусейнова загинула на місці. Загалом, того дня через авіаудар по Холодногірському району Харкова постраждали щонайменше 12 людей. Частина з них отримала поранення різного ступеня тяжкості, а також гостру стресову реакцію. Одна з постраждалих перебувала у важкому стані через вибухові травми та опіки.

Після трагедії тіло Фатіми Гусейнової доставили до Азербайджану, де її поховали в рідному селі Арабгубали Курдамирського району. Там із нею попрощалися рідні, друзі та односельці.

Якими були попередні удари по Харкову?

Удень 4 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Один із дронів влучив поблизу торговельного центру в місті.

Також 1 липня Харків зазнав масованого обстрілу – російські сили завдали ударів керованими авіабомбами. Ураження зафіксовані в Київському, Основ'янському та Новобаварському районах. Жертвою обстрілу став 15-річний хлопець. Ще щонайменше 32 людини отримали поранення, серед них є діти.