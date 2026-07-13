Так, за 7 дней стало известно о повреждении 12 заправок. Об этом "24 Каналу" рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что в результате таких атак пострадали как работники заправок, так и несовершеннолетний ребенок.

Последствия циничных атак по Харькову

Корреспондентка подчеркнула, что на прифронтовых территориях, а также в Харькове и области действуют правила пребывания на АЗС: людей просят не находиться там долго, не выходить из автомобилей во время заправки, всегда иметь запас топлива и заезжать на АЗС тогда, когда нет воздушной тревоги.

В то же время нужно и прислушиваться, ведь некоторые беспилотники невозможно зафиксировать до самого момента нанесения удара по цели. То есть тревогу могут включить уже после удара.

Не было ни одного дня на этой неделе, чтобы не были атакованы одна или две АЗС. Больше всего было атаковано – три АЗС во вторник,

– подчеркнула она.

Черненко о последствиях атак в Харьковской области: смотрите видео

Черненко также рассказала, что за последнюю неделю в Харькове больше всего пострадал Шевченковский район. В ночь на субботу россияне провели атаку на офисное здание, где вылетели окна, повреждены также 20 домов по соседству.

"В то же время сейчас я нахожусь здесь и вижу, как за некоторыми разбитыми окнами все равно горит свет. Люди пришли на работу, люди максимально стараются придерживаться того графика, в котором находятся. Кроме того, кафе напротив – у него вообще просто снесло стеклянный фасад, но через несколько часов после удара они открылись, вымыли стекла и продолжили работать. Таковы реалии", – отметила корреспондентка.

Россияне проводят атаки на город не только FPV-дронами, но и КАБами. Из-за постоянного террора с прошлого понедельника в целом в регионе известно о 130 пострадавших и 8 жертвах. Среди раненых – 3 детей в Писочинской общине.

Сегодняшнее утро для жителей Харькова снова началось с воздушных тревог. Также в населенном пункте Золочев оккупанты повторно провели атаку на медицинское учреждение. К счастью, информации о раненых или погибших нет.