Розслідування ДТП з мажором у Харкові закінчилося: Микола Харківський визнав провину

Поліцейські завершили досудове розслідування обставин смертельної аварії за участю 16-річного підлітка Миколи Харківського. 26 жовтня нетверезий водій без прав на величезний швидкості спровокував серйозну ДТП.

Адвокат потерпілих по справи мажора Миколи Харківського Ігор Черняк розповів про те, що справу можуть передати до суду до кінця 2021 року. Юрист каже, що слідчі у стислі терміни зробили всю необхідну роботу.

Дивіться також ДТП з мажором у Харкові: у справі подали заяву про новий злочин

Правоохоронці встановили всі обставини трагічних подій 26 жовтня, допитали свідків, провели потрібні експертизи.

Зізнався у скоєнні злочину

Адвокати Миколи Харківського вже отримали доступ до матеріалів слідства для підготовки до суду.

Представниця винуватця ДТП Ірина Данилова каже, що її підзахисний визнав свою провину.

Прокурори можуть вручити підлітку обвинувальний акт та скерувати справу до суду наступного тижня.

Розгляд справи, ймовірно, почнеться у січні.

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові

16-річний рецедивіст Микола Харківський мав умовне покарання за вчинення стрілянини в одному з супермаркетів. При цьому підліток не переймався можливістю потрапити до тюрми та продовжував нехтувати законами. Він ганяв на батьківських машинах, які не нього не оформлювали лише через неповноліття. Зловмисник постійно рухався на червоне, хамив патрульним та принижував їх, але ті жодним чином не змогли притягнути його до відповідальності.

26 жовтня 2021 Микола Харківський за кермом елітної Infinity, яку йому нещодавно подарували, зі швидкістю 180 кілометрів на годину пронісся на червоне. Його автівка врізалася у Chevrolet. Власник "американця" загинув на місці. Молодиків, які перебували в Infinity, викинуло з машини. Вони зазнали серйозних травм, однак Харківський фактично не постраждав. На місці аварії хлопець поводився вкрай зухвало й казав, що уникне покарання, але все ж потрапив у СІЗО без права внесення застави.

19 листопада стало відомо, що юний мажор визнав свою провину, хоча раніше батько хлопця розповідав про те, що його син міг не сидіти за кермом, а адвокатка підлітка казала про втрату Харківським пам'яті.