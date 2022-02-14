10 романтических мест Харькова, которые стоит посетить со своей половинкой

В Украине, как и во всем мире, 14 февраля отмечают День святого Валентина. А это прекрасная возможность пойти на прогулку с любимым или любимой. Не обязательно тратить на это много денег, ведь в Харькове есть на что посмотреть.

Журналистка 24 канала предлагает ознакомиться с подборкой мест в Харькове, которые подойдут для совместных селфи в День влюбленных. Все они подойдут для романтических разговоров и формирования приятных воспоминаний.

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Памятник влюбленным



Памятник влюбленным в Харькове / Фото из Википедии

В центре Харькова на площади Архитекторов располагается памятник влюбленным. Фигуры парня и девушки воспроизводят The Kissing Bridge – Мост поцелуев в Великобритании. Среди местных пар бытует легенда: если влюбленные поцелуются возле памятника, то их любовь будет долговременной.

Харьковская Эйфелева башня



Харьковская Эйфелева башня / Фото с сайта itinery

На пересечении улицы Академика Павлова и Салтовского шоссе в Харькове установили уменьшенную копию Эйфелевой башни. Один из главным символов Франции может украсить любое совместное фото и стать точкой отсчета к путешествию в Париж.

"Зеркальная струя"



Фонтан "Зеркальная струя" / Фото с сайта Zruchno Travel

Один из современных символов Харькова – фонтан "Зеркальная струя". Он располагается на улице Сумской в сквере Победы Это отличное место, чтобы выйти на променад со своей половинкой. Рядом есть беседка, где можно отдохнуть.

Колесо обозрения



Колесо обозрения в Харькове / Фото из Фейсбука "где в Харькове"

Популярным местом для прогулок в Харькове является парк имени Горького. На немалой площади действует почти 40 аттракционов. Одним из самых романтичных является колесо обозрения, которое позволяет вместе полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Особая атмосфера возникает в вечернее время, когда все вокруг подсвечивается. Стоимость одной поездки на колесе составляет 50 гривен с человека.

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Канатная дорога



Канатная дорога в Харькове / Фото Kharkiv Today

Интересным решением для пары может стать идея воспользоваться канатной дорогой, также расположенной в парке Горького. Она соединяет улицу Сумскую с Павловым Полем. Кабины – двухместные, а путешествие на высоте 26 метров над землей длится 18 минут – идеально для романтического разговора. Цена билета с человека составляет 30 гривен.

Фонтан "Каскад"



Фонтан "Каскад" в Харькове / Фото из фейсбука"Харьков City"

В парке Тараса Шевченко в Харькове располагается еще один символ города – фонтан "Каскад". Визуально он напоминает водопад и обрамлен лестницей. Если выйти к его верхушке, можно увидеть великолепный пейзаж с рекой Лопань.

Сад скульптур



Сад скульптур в Харькове / Фото с ресурса "Где в Харькове"

Творческим парам подойдет прогулка в саду скульптур, что на улице Максимилиановской, 20 в Харькове. Внутри любители литературы узнают фигуры Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Льва Толстого и многих других. Рядом разместилась галерея "АВЭК", где выставляют художественные работы современных украинских и зарубежных живописцев, а также ресторан.

Ботсад университета имени Каразина



Ботсад университета имени Каразина / Фото с сайта ботанического сада

Любители отдыха на природе могут полюбоваться растениями в ботаническом саду Харьковского национального университета. На площади более чем 41 гектар можно увидеть как типичные для Украины, так и экзотические виды – в коллекции их насчитывается более 7 тысяч. Время от времени здесь проводят тематические лекции.

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Лопанская набережная



Сквер "Стрелка" в Харькове / Фото с сайта Харьковского горсовета

Одним из любимых мест влюбленных является Лопанская набережная и местный мост для парочек. В историческом районе Лопанская стрелка соединяются реки Харьков и Лопань, с одного берега на другой можно попасть по мосту. З городскими водоемами ухаживают, поэтому прогулки по набережным – довольно приятные, особенно вечером. Рядом есть сквер "Стрелка" и две лодочные станции. А на Лопанском мосту пары любят оставлять замки как символ вечной любви и супружеского счастья.

Panorama Lounge



Ресторан с видом на центр Харькова / Фото с сайта Panorama Lounge

Для любителей городского образа жизни есть еще один хороший способ провести время в центре Харькова. Можно посетить ресторан с панорамным видом на Харьков. Располагается он в торгово-развлекательном центре в Костюринском переулке, 2. Там часто устраивают вечера с живой музыкой.

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День святого Валентина – прекрасная возможность встретиться и прогуляться со своей второй половинкой. Поэтому надеемся, наши рекомендации Вам пригодятся. Однако не забывайте соблюдать элементарные карантинные меры, ведь коронавирус и дальше царит в Украине.