Россия ударила по НПЗ на Харьковщине: есть значительные повреждения и пожар

Ночью 8 апреля Россия била "Шахедами" по Харьковской области. В результате удара значительно поврежден нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа.

Подробнее о последствиях атаки сообщила руководитель юридического отдела завода Анастасия Чередникова для Суспільного.

Что известно о российском обстреле НПЗ?

Во время атаки 8 апреля российская армия в очередной раз попала "Шахедами" по НПЗ в Харьковском районе. По словам Анастасии Чередниковой, объект в Мерефе понес значительный ущерб.

В результате обстрела никто не пострадал, заверила Чередникова. Однако это уже по меньшей мере пятая атака россиян на предприятие с начала полномасштабного вторжения.

В то же время она заверила, что завод планирует возобновить работу.

Ликвидация пожара после удара по Харьковской области / Фото ГСЧС

Будем восстанавливать работу, но сколько это займет времени – не готовы сказать,

– добавили на предприятии.

Также начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что из-за атаки в Мерефе были повреждены четыре частных дома и три автомобиля.

