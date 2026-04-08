Россия ударила по НПЗ на Харьковщине: есть значительные повреждения и пожар
8 апреля, 11:33
Дария Черныш

Ночью 8 апреля Россия била "Шахедами" по Харьковской области. В результате удара значительно поврежден нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа.

Подробнее о последствиях атаки сообщила руководитель юридического отдела завода Анастасия Чередникова для Суспільного.

Что известно о российском обстреле НПЗ?

Во время атаки 8 апреля российская армия в очередной раз попала "Шахедами" по НПЗ в Харьковском районе. По словам Анастасии Чередниковой, объект в Мерефе понес значительный ущерб.

В результате обстрела никто не пострадал, заверила Чередникова. Однако это уже по меньшей мере пятая атака россиян на предприятие с начала полномасштабного вторжения.

В то же время она заверила, что завод планирует возобновить работу.

Ликвидация пожара после удара по Харьковской области / Фото ГСЧС

 

Будем восстанавливать работу, но сколько это займет времени – не готовы сказать,
– добавили на предприятии.

Также начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что из-за атаки в Мерефе были повреждены четыре частных дома и три автомобиля.

Последние атаки на Украину

  • Во время атаки на 8 апреля Воздушные силы ВСУ зафиксировали 176 вражеских беспилотников. Силы ПВО обезвредили 146 российских дронов, однако произошли попадания 24 БПЛА на 12 локациях.

  • В частности, дроны атаковали Одесскую область. Повреждена гражданская и портовая инфраструктура. Частично разрушены склад и хозяйственное помещение. Предварительно, никто не пострадал.

  • Накануне в поселке Великий Бурлук на Харьковщине из-за российского обстрела произошел пожар на историческом памятнике архитектуры XIX века. Также обошлось без пострадавших.