Россияне второй раз за день атаковали Балаклею: враг уничтожил культовое сооружение

В субботу, 23 мая, не прекращался террор Харьковщины. Враг бил, в частности, по Балаклее, что на Изюмщине. Известно о повреждении учебного заведения, автомобиля.

Под прицелом оккупантов оказалось и культовое сооружение в городе. Подробности последствий атаки рассказали в ГСЧС.

Что известно об обстреле Балаклеи?

По данным спасателей, в результате попадания ударного дрона в культовом сооружении вспыхнул пожар. Общая площадь возгорания составила 1300 квадратных метров.

К счастью, людей в момент удара в храме не было,

– уточнили в ГСЧС.

В службе также сообщили, что спасатели работали на месте происшествия под угрозой повторных обстрелов.

Какой была предыдущая атака?

Стоит заметить, что ранее в этот же день враг уже бил по жилым кварталам Балаклеи. Там горели здание спортзала в учебном заведении на площади 300 квадратных метров, а также автомобиль.

Все пожары потушили пожарные. Впрочем, в результате этого обстрела три человека получили ранения.

Важно! Владимир Зеленский 23 мая заявил об угрозе новых российских атак, в частности, возможно применение ракеты "Орешник". По его словам, украинская разведка получила соответствующие данные от партнеров в США и Европе, однако эта информация еще проверяется.



Также президент сообщил о признаках подготовки комбинированного удара по Украине, включая потенциальную атаку на Киев с использованием различных типов вооружения.

Что происходит в Харьковской области?

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 21 мая сообщил, что российские войска продолжают боевые действия на Харьковском и Сумском направлениях, однако интенсивность атак снизилась. По его словам, подразделениям Вооруженных Сил Украины удалось оттеснить противника поближе к государственной границе и уволить ряд населенных пунктов.

В то же время утром того же дня российские беспилотники атаковали окружную дорогу Харькова. Один из дронов попал в двигавшийся по трассе грузовой автомобиль. Как сообщила журналистка 24 Канала Анна Черненко, после удара грузовик съехал в кювет. В результате атаки погиб 40-летний водитель.