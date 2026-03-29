Враг атаковал Харьков боевым дроном: двое людей пострадали

В Харькове ночью произошел новый удар российских войск – по городу ударил боевой дрон. Попадание произошло 29 марта в Холодногорском районе.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что ситуация уточняется, и детали атаки будут позже раскрыты.

Смотрите также Били "Кинжалом" и почти 450 "Шахедами": как ПВО отразила вражеский террор

Что известно о российской атаке?

В Харькове 29 марта произошла новая вражеская атака: оккупанты ударили по городу боевым дроном. Попадание зафиксировали в 10:42 в Холодногорском районе.

По предварительной информации, вспыхнул пожар неподалеку от частного дома. В результате удара двое человек пострадали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Воздушную тревогу в городе объявили еще около 6 утра. Противник осуществил пуски управляемых авиационных бомб в направлении Купянского района и других прилегающих территорий.

Угрозы фиксировались также в Изюмском, Чугуевском, Берестинском, Харьковском, Богодуховском и Лозовском районах области.

Опасность от авиационных ударов продолжает существовать. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Какие еще города оказались под атакой 29 марта?