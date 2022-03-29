Берут даже кредиты: волонтеры под Харьковом всеми силами спасают больных и пенсионеров

В результате агрессивных действий оккупантов в микрорайоне Харькова "Горизонт" дома имеют сильные повреждения. Несмотря на это, там остаются жить люди.

В многоэтажках – обвалились этажи, подъезды полностью выгорели, нет окон. Несмотря на это, люди (преимущественно пожилые и люди с инвалидностью) не могут или не хотят покидать свой дом, сообщает 24 канал.

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Волонтеры рискуют своей жизнью

Волонтеры организовали пункты сбора продуктов. Несмотря на опасность, они без бронежилетов обходят дома, развозят горячие обеды пенсионерам и лежащим, слепым людям.

Даже кредиты берут на то, чтобы немного помочь своим соседям,

– рассказала журналистка, которая сейчас находится в Харькове.

Регион – без воды

В большинстве домов нет газа и воды, которую волонтеры пытаются подвозить. В регионе осталось только электричество.

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