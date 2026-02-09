Погибли женщина с ребенком: враг атаковал дронами Богодухов

В ночь на 9 февраля российская армия ударила по Харьковской области. В одном из населенных пунктов есть разрушения гражданских домов и пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Какие последствия атаки по Харьковской области?

Беспилотники атаковали частный сектор Богодухова. Российское вооружение попало в жилой дом. Дом полностью разрушен.

Спасатели смогли ликвидировать пожар, возникший на площади 50 квадратных метров. К сожалению, из-за атаки врага есть жертвы. Оккупанты убили в Богодухове женщину и 10-летнего мальчика. Их тела достали из-под завалов.

На Харьковщине россияне разрушили жилой дом / Фото ГСЧС Украины

