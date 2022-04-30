"Было громко, горели квартиры": как прошла ночь 30 апреля в Харькове

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать гражданские объекты в Харькове. Ночью 30 апреля были сильнейшие пожары в нескольких районах города.

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондент, которая находится в Харькове.

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"С двух часов многие районы Харькова не спали. Было громко. Из окон видно зарево на весь горизонт. У нас сильно горели несколько районов Харькова", – рассказала журналистка.

По ее словам, в городе из-за обстрелов россиян произошли возгорания в квартирах и гаражах харьковчан.

Мы проезжали по городу (утром 30 апреля – 24 канал) и в одном из районов Харькова еще пылал большой пожар,

– отметила корреспондент.

Следует заметить, что по данным ГСЧС, в Харьковской области в течение 29 апреля спасатели 14 раз выезжали тушить пожары, вызванные вражескими обстрелами. В частности, горели многоэтажные и частные дома, гаражи, хозяйственные постройки, а также складские и ангарные помещения.

Враг обстрелял больницу

Ночью 30 апреля россияне обстреляли и больницу, в результате чего частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа медучреждения.

Также произошел пожар на 5 этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших в здании больницы нет.

Какова ситуация на Харьковщине: последние новости

По данным Генштаба ВСУ, россияне наступают на Изюмском направлении Харьковской области. По состоянию на 28 апреля в Изюм дополнительно прибыли подразделения воздушно-десантных войск и около 500 единиц техники.

Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая. Теперь село полностью под контролем украинских войск.

Также украинские защитники смогли возобновить контроль над Кутузовкой в Харьковской области.

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