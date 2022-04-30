"Было громко, горели квартиры": как прошла ночь 30 апреля в Харькове
Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать гражданские объекты в Харькове. Ночью 30 апреля были сильнейшие пожары в нескольких районах города.
Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондент, которая находится в Харькове.
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"С двух часов многие районы Харькова не спали. Было громко. Из окон видно зарево на весь горизонт. У нас сильно горели несколько районов Харькова", – рассказала журналистка.
По ее словам, в городе из-за обстрелов россиян произошли возгорания в квартирах и гаражах харьковчан.
Мы проезжали по городу (утром 30 апреля – 24 канал) и в одном из районов Харькова еще пылал большой пожар,
– отметила корреспондент.
Следует заметить, что по данным ГСЧС, в Харьковской области в течение 29 апреля спасатели 14 раз выезжали тушить пожары, вызванные вражескими обстрелами. В частности, горели многоэтажные и частные дома, гаражи, хозяйственные постройки, а также складские и ангарные помещения.
Враг обстрелял больницу
Ночью 30 апреля россияне обстреляли и больницу, в результате чего частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа медучреждения.
Также произошел пожар на 5 этаже, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших в здании больницы нет.
Какова ситуация на Харьковщине: последние новости
- По данным Генштаба ВСУ, россияне наступают на Изюмском направлении Харьковской области. По состоянию на 28 апреля в Изюм дополнительно прибыли подразделения воздушно-десантных войск и около 500 единиц техники.
- Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая. Теперь село полностью под контролем украинских войск.
- Также украинские защитники смогли возобновить контроль над Кутузовкой в Харьковской области.
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