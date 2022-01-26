Депутат ОПЗЖ из Харьковщины не смог ответить на вопрос "Чей Крым" – видео из мэрии

В сеть выложили видео, на котором депутат Изюмского горсовета Денис Штейман не смог прямо ответить на вопрос "Чем Крым?". Представитель ОПЗЖ заявил, что это провокация.

Видеоролик выложили в местные телеграм-каналы. На нем видно, как депутат общается со своими коллегами в горсовете Изюма.

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Скандальный разговор

Депутат Изюмского горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Денис Штейман не смог прямо и четко ответить на простой вопрос коллеги "Чей Крым?". Он сделал несколько скандальных заявлений.

На видео слышно, как политик несколько раз говорит, якобы чей флаг там висит, того и Крым. Он также подчеркнул, что пока видит в Крыму российский флаг, то Крым оккупирован.

Возможные провокации

За несколько часов после слива видео в сеть, Денис Штейман выложил опровержение. Он заявил, что его коллеги сделали провокацию и умышленно порезали ролик и выложили лишь отдельные части.

Депутат подчеркнул, что пришел решить в мэрии вопрос о хищении государственных денег. В кабинете присутствовали:

мэр изюма Валерий Марченко;

заместитель городского главы Владимир Мацокин;

заместитель городского главы Михаил Ищук;

секретарь мэрии Константин Петров.

Там присутствовали 4 человека – 4 лжеца,

– заявил Штейман.

Представитель ОПЗЖ подчеркнул, что на территории полуострова висит российский оккупационный флаг, а он сам всегда считал, что Крым является украинским.

Депутат добавил, что это его четкая позиция, которую он не меняет. Политик попросил коллег больше не выкладывать неполные видео в сеть, а представителей СБУ – исследовать "провокацию".

Скандальное заявление Дениса Штеймана из ОПЗЖ выложили в сеть: смотрите видео

Драка в горсовете

Как сообщили журналисты Суспільного, утром в Изюмском горсовете подрались депутаты. Конфликт произошел на очередном пленарном заседании.

Участниками драки стал депутат от ОПЗЖ Денис Штейман и Анатолий Жидков из "Новых лиц". Штейман также совершил словесную перепалку с мэром Изюма Валерием Марченком.

Напряженная атмосфера и повышенные тона в Совете продолжались 2 часа. После депутаты сцепились в драке. Растаскивать политиков пришлось мэру и полиции.

Драка в Изюмской мэрии: смотрите видео