В Чугуев на Харьковщине начали возвращаться местные, выехавшие в феврале

Из-за атак оккупантов с первых дней полномасштабной войны страдал Чугуев. В феврале украинцы должны были бежать из города, однако сейчас возвращаются.

Российские захватчики разрушили или повредили в населенном пункте более 40 многоэтажек и более 300 домов. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, оккупанты уничтожили в городе учебные заведения, культуры, мосты, а также – повредили дамбу на Печенежском водохранилище.

Какая ситуация в Чугуевском районе

В Чугуевском районе коммунальщики восстановили для тысячи людей электроснабжение (в частности, в Малиновке) и газоснабжение (в Каменной Яруге). Некоторые населенные пункты региона, как отметил Синегубов, обеспечивают генераторами.

Украинцы возвращаются в Чугуевский район / Фото из телеграммы Олега Синегубова

Для восстановления района настроение – боевое

Десятки тонн грузов с продовольствием и вещами первой нужды доставили в гуманитарный хаб.

"Впереди еще очень много вызовов, но настроение боевое, вместе – отстроим", – подчеркнул глава ОВА.

Напомним – ВСУ освободили Чугуев в начале марта: смотрите видео