Мэр Лозовой Сергей Зеленский призвал людей срочно уехать из города.

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Как эвакуироваться из Лозовой

Он напомнил о наличии эвакуационных поездов. Ближайший будет 16 апреля в 17:30. Он эвакуирует людей из Лозовой в Хмельницкий.

Автобусы для эвакуации подадут в 17:30 на площади в центре города (напротив лицея №10), а также в 17:30 возле сквера Афганцев.

Сергей Зеленский призвал людей эвакуироваться из Лозовой: смотрите видео

Добавим, что в нескольких населенных пунктах Харьковской области еще раньше начали проводить организованную эвакуацию. Все потому, что вскоре их могут затронуть боевые действия. Эвакуацию проводят, в частности, из Лозовой. Оттуда уже выехало более 30 тысяч человек. Кроме этого, помогают уехать и жителям Барвенкового – его уже покинули около 4 тысяч граждан.

Где ситуация самая сложная

По состоянию на 14 апреля достаточно сложная ситуация – в Боровской поселковой общине. Она частично находится под контролем оккупантов, поэтому с одной стороны – в полном окружении. Поэтому попасть туда, как и уехать, очень опасно.