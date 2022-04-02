Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты повредили электрические сети. Временно не будет света и воды.

Заметьте Утилизация оккупантов: 2 БТГр 200-й бригады России практически уничтожены под Харьковом

Был трудный день. Нашу территориальную общину обстреляла Россия. Есть пострадавшие,

– заявил мэр.

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрелов. Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время все удастся восстановить.

Мэр пожелал людям тихой ночи и закончил видео словами "Слава Украине".