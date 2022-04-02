Об этом рассказал офицер ВСУ Юрий Кочевенко. Он добавил, что среди "утилизированных оккупантов" был и командир бригады полковник Денис Курило.

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Российская бригада была практически уничтожена под Харьковом

По словам Кочевенко, две батальонно-тактические группы, созданные на основе личного состава 200-й отдельной мотострелковой Печенгской акбригады, были феерически разгромлены Вооруженными Силами Украины под Харьковом. Он отмечает, что бригаду возглавлял полковник Денис Курило, которого тоже удалось ликвидировать на поле боя.



Денис Курило ликвидирован / Фото росСМИ

Общие потери среди личного состава – 1 500 человек . Кочевенко рассказывает, что выжила только незначительная часть бригады.

Те, кто временно выжил (а это 260 захватчиков) по возвращении сразу написали рапорты на увольнение с военной службы,

– рассказал он.

По данным защитника, сейчас 200 ОМСБр восстанавливает боеспособность и проходит боевое согласование с новым набором "свежего мяса". Повторная отправка перегруппированного войска в Украину планируется к концу апреля.