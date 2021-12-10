Дальше дороги нет: показали контраст на трассе "Харьков – Днепр" – красноречивое видео
Источник:тикток hunter_3005
В сети обнародовали курьезное видео, на котором хорошо видна разница между дорогой двух областей. Речь идет о Харьковщине и Днепропетровщине.
На записи сначала идет идеальное дорожное покрытие. Однако впоследствии начинается другой регион и то, что под колесами авто уже значительно труднее назвать дорогой.
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"Вот почему аварий много"
Это видео было обнародовано в тиктоке hunter_3005. Автор отметил, что от Харькова трасса идеальна в нескольких населенных пунктах: в частности, Первомайска и Лозовой.
Однако "сказка" заканчивается рядом со стелой, на которой пишет "Днепропетровщина". Мужчина даже начинает притормаживать, ведь жалеет свой автомобиль.
Трам-пам-пам. Видите ли, это уже Днепропетровская область и дорога такая. Вот поэтому у нас в Харькове аварий много, потому что просто дороги хорошие,
– отметил автор тиктока.
После въезда в соседнюю область дорожное покрытие становится темнее. На нем лишь кое-где есть светлые островки, вокруг которых глубокие ямы.
Резкий контраст между областями на трассе: смотрите видео
На дороги выделили бонусные средства
Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2021. Теперь в законе предусмотрено значительное увеличение доходов и расходов бюджета. Из них более 19 миллиардов гривен планируют выделить на ремонт дороги в разных областях.
Сначала говорилось, что они могут увеличить сумму до 2,5 миллиарда гривен. Проголосовали за принятие такой правки бюджета 242 народных депутата.
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