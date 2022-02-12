Данилов рассказал, что дружил с покойным мэром Харькова

Алексей Данилов рассказал, что еще в 1990-х годах дружил с покойным мэром Харькова. Речь идет о Евгении Кушнареве.

Соответствующую информацию секретарь Совета по нацбезопасности и обороне сообщил на выездном заседании СНБО, которое 11 февраля состоялось в Харькове.

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Данилов о дружбе с Кушнаревым

Данилов отметил, что он рад быть в славном городе Харькове. А также рассказал, что когда был мэром Луганска, то дружил с городским головой Харькова Евгением Кушнаревым. Их общение продолжалось до тех пор, пока "Кушнарева не убили".

Это был мой друг. Мы с ним очень много проводили времени вместе,

– рассказал секретарь СНБО.

Напомним, Данилов был мэром Луганска в течение 1994 – 1997 лет. После выборов президента Украины в 2004 году непродолжительное время возглавлял Луганскую ОГА.

Евгений Кушнарев: что о нем известно

Источник: Википедия

Кушнарев был одним из лидеров "Партии регионов", а также бывшим коммунистом, который голосовал против акта о независимости Украины.

Кроме того, он был мэром Харькова и главой Харьковской ОГА. А также главой администрации президента Кучмы.

Увлекался охотой. Умер 17 января 2007 года, накануне получив огнестрельное ранение в живот во время охоты. Выстрел произвел из своего карабина его друг Дмитрий Завальный.

Смерть Кушнарева вызвала немалый резонанс. Тогда были слухи о преднамеренном убийстве. Однако следствие этого не доказало. В частности, в смерти обвиняли Виктора Януковича. Мол, тогдашний премьер хотел избавиться от конкурента внутри партии.

В свое время против Кушнарева за сепаратистские призывы открыли дело, но почти сразу закрыли.

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