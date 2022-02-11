Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге. Он отметил, что у него "никаких проблем в семье нет".
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Мать Данилова приехала в Луганск временно
По словам Данилова, его мать живет в Киеве. В оккупированном Луганске она находилась короткий промежуток времени.
Человек, который присматривал за её квартирой умер. Она вынуждена была туда снова поехать для того, чтобы передать документы на продажу имущества,
– пояснил он.
Также секретарь СНБО отметил, что в Луганске ее "поймали негодяи" и распространили фейковую информацию. Самого Шария Данилов назвал "хлопом, который прячется за границей и паблюжит Украину".
Данилов ответил на вопрос о пенсии матери от оккупантов: смотрите видео
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