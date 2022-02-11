Чиновник отметил, что агрессор это хорошо знает, ведь знаком с позицией наших граждан. Об этом секретарь СНБО сообщил во время состоявшегося 11 февраля брифинга, информирует 24 канал.

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Не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием "Украина". Мы будем воевать за свое. Мы находимся на своей земле, не забираем территорию России. За все времена существования нашей страны мы ни разу не нападали, но свое некому отдавать не будем. Наши военные: мужчины и женщины будут защищать наше государство,

– подчеркнул Алексей Данилов.

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