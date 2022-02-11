Про це Данілов розповів на власному брифінгу. Він зазначив, що у нього "ніяких проблем у сім'ї немає".
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Мати Данілова приїхала у Луганськ тимчасово
За словами Данілова, його мати зараз живе у Києві. В окупованому Луганську ж вона перебувала короткий проміжок часу.
Людина, яка доглядала її квартиру померла. Вона змушена була туди знову поїхати для того, щоб передати документи на продаж майна,
– пояснив він.
Також секретар РНБО зауважив, що у Луганську її "впіймали негідники" та поширили фейкову інформацію. Самого Шарія Данілов назвав "хлопом, який ховається за кордоном і паблюжить Україну".
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