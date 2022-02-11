Президент Володимир Зеленський доручив проводити зустрічі не тільки в Києві. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

До теми РНБО зібралася у Харкові: результати засідання – онлайн-трансляція

Де збиратиметься РНБО

За словами Данілова, засідання РНБО проводитимуть по регіонах. Таким чином зможуть спільно з місцевою владою працювати над певними питаннями.

Президент доручив, що наступне засідання теж буде виїзним,

– сказав Данілов.

Конкретного населеного пункту для засідання секретар РНБО не назвав, однак зауважив, що це може бути будь-яке місто.

Які результати засідання у Харкові

На засіданні схвалили рішення про чергові санкції. Їх застосували проти проросійського каналу "НАШ" на 5 років.

Також повторно ввели обмеження проти будівельної компанії "Лібертон Стар", оскільки вона змінила назву й місце реєстрації.

Данілов відзвітував, що президент Володимир Зеленський доручив збільшити кількість бійців територіальної оборони до 2 мільйонів осіб, тобто в 200 разів.

Вирішили, що Україна долучиться до місії НАТО в Іраку та відправить туди невелику кількість осіб.

Зауважимо, Данілов заперечив евакуацію секретних документів із Києва, бо підстав для цього немає. Також він відкинув ідею військового звільнення окупованого Донбасу, адже тоді загине багато людей.

Брифінг Данілова після засідання РНБО – дивіться відео: