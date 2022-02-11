Всі держустанови працюють відповідно до своїх регламентів. Про це Данілов заявив на брифінгу після засідання РНБО, яке відбулось у Харкові, повідомляє 24 канал.

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Нема причин для евакуації документів

Данілова запитали, чи потрібно українським держорганам ховати й вивозити секретні документи через загрозу нападу Росії.

Ми не маємо підстав, щоб вивозити документи… Якщо такі підстави будуть, відповідні структури працюватимуть у цьому напрямку,

– сказав секретар РНБО.

Він додав, що кожна установа знає, як працювати у різних ситуаціях.

Як пройшло засідання РНБО

У Харкові 11 лютого РНБО зібралась на виїзне засідання.

Під час нього розширили санкційний перелік. Під обмеження вдруге потрапила будівельна компанія "Лібертон Стар", бо вона змінила назву й місце реєстрації.

Окремо РНБО ввела санкції проти проросійського каналу "НАШ" на 5 років.

Також за результатами засідання президент Володимир Зеленський доручив збільшити сили територіальної оборони у 200 разів. Чисельність має становити 2 мільйони.

Також вирішили, що Україна долучиться до місії НАТО в Іраку. Наша держава відправить невелику кількість осіб туди.

Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: дивіться онлайн