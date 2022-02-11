Все госучреждения работают в соответствии со своими регламентами. Об этом Данилов заявил на брифинге после состоявшегося в Харькове заседания СНБО, сообщает 24 канал.

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Нет причин для эвакуации документов

Данилова спросили, нужно ли украинским госорганам прятать и вывозить секретные документы из-за угрозы нападения России.

У нас нет оснований, чтобы вывозить документы... Если такие основания будут, соответствующие структуры будут работать в этом направлении,

– сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что каждое учреждение знает, как работать в разных ситуациях.

Как прошло заседание СНБО

В Харькове 11 февраля СНБО собрался на выездное заседание.

Во время него расширили санкционный список. Под ограничения вторично попала строительная компания "Либертон Стар", потому что она сменила название и место регистрации.

Отдельно СНБО ввел санкции против пророссийского канала НАШ на 5 лет.

Также по результатам заседания президент Владимир Зеленский поручил увеличить силы территориальной обороны в 200 раз. Численность должна составлять 2 миллиона.

Также решили, что Украина присоединится к миссии НАТО в Ираке. Наше государство отправит небольшое количество человек туда.

Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: смотрите онлайн