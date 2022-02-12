Відповідну інформацію секретар Ради з нацбезпеки й оборони повідомив на виїзному засіданні РНБО, яке 11 лютого відбулося у Харкові, пише 24 канал.

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Данілов про дружбу з Кушнарьовим

Данілов зазначив, що він радий бути у славетному місті Харкові. А також розповів, що коли був мером Луганська, то товаришував з міським головою Харкова Євгеном Кушнарьовим. Їхнє спілкування тривало до того часу, поки "Кушнарьова не вбили".

Це був мій друг. Ми з ним дуже багато проводили часу разом,

– розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов був мером Луганська протягом 1994 – 1997 років. Після виборів президента України 2004 року нетривалий час очолював Луганську ОДА.

Євген Кушнарьов: що про нього відомо

Джерело: Вікіпедія

Кушнарьов був одним із лідерів "Партії регіонів", а також колишнім комуністом, який голосував проти акту про незалежність України.

Крім того, він був мером Харкова та очільником Харківської ОДА. А також головою адміністрації президента Кучми.

Захоплювався полюванням. Помер 17 січня 2007 року, напередодні отримавши вогнепальне поранення в живіт під час полювання. Постріл здійснив зі свого карабіна його друг Дмитро Завальний.

Смерть Кушнарьова викликала чималий резонанс. Тоді були чутки про навмисне вбивство. Однак слідство цього не довело. Зокрема, у смерті звинувачували Віктора Януковича. Мовляв, тодішній прем'єр хотів спекатись конкурента всередині партії.

Свого часу проти Кушнарьова за сепаратистські заклики відкрили справу, але майже одразу закрили.

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