Добытчики нелегально испортили 18 гектаров земли под Харьковом: ущерб достигает миллиарда

В Харьковской области правоохранители разоблачили нелегальную добычу песка. Она длилась несколько лет на огромной территории.

Следователи приостановили совершение этих правонарушений 9 февраля. По их данным, преступный бизнес нанес государству ущерб почти на миллиард гривен.

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Притворялись, что все законно

Правоохранители установили, что организовал схему директор ООО, которое специализируется на добыче полезных ископаемых. К ней он также привлек двух предпринимателей.

Они получили в аренду земельный участок площадью 2,5 гектара и разрешение на добычу полезных ископаемых. Это позволило мужчинам годами делать вид, что занимаются законной добычей. Однако работали они на 18 гектарах и в другом месте.

Место, где добывали песок / Фото Прокуратуры Харьковщины

Правоохранители сняли видео из этого карьера и оно действительно неприятно впечатляет. Там ведь настолько давно добывали песок, что даже образовалось озеро. Однако почему-то это не останавливали до 2021 года. Пострадало учебное заведение В прокуратуре подчеркнули, что незаконные действия происходили на территории Роганской территориальной общины. В частности, на землях Харьковского Национального аграрного университета имени Докучаева. В результате фактически уничтожили особо ценные земли учебного заведения. Ведь эта территория когда-то была приспособлена для научных целей. Нелегальный карьер на Харьковщине с высоты птичьего полета: смотрите видео

Как за такое могут наказать

На данный момент уже 3 членам организованной преступной группы объявили подозрение. Их будут судить за нарушения установленных правил охраны и использования недр, что создали опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Также хотят впоследствии привлечь к ответственности должностных лиц местного самоуправления и руководство университета. Поскольку они долго не видели, как фактически уничтожается земля.