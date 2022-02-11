Слідчі зупинили скоєння цих правопорушень 9 лютого. За їхніми даними, злочинний бізнес завдав державі збитків на майже мільярд гривень.

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Вдавали, що все законно

Правоохоронці встановили, що організував схему директор ТОВ, яке спеціалізується на видобуванні корисних копалин. До неї він також залучив двох підприємців.

Вони отримали в оренду земельну ділянку площею 2, 5 гектара та дозвіл на видобуток корисних копалин. Це дозволило чоловікам роками удавати, що займаються законним видобутком. Проте працювали вони на цілих 18 гектарах та в іншому місці.

Місце, де видобували пісок / Фото Прокуратури Харківщини



Правоохоронці зняли відео з цього кар'єра та воно дійсно неприємно вражає. Адже там настільки давно видобували пісок, що навіть утворилося озеро. Проте чомусь це не зупиняли аж до 2021 року.

Постраждав навчальний заклад

У прокуратурі наголосили, що незаконні дії відбувались на території Роганської територіальної громади. Зокрема, на землях Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва.

Як наслідок фактично знищили особливо цінні землі навчального закладу. Адже ця територія колись була пристосована для наукових цілей.

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Як за таке можуть покарати

Наразі вже 3 членам організованої злочинної групи оголосили підозру. Їх судитимуть за порушення встановлених правил охорони та використання надр, що створили небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля.

Також хочуть згодом притягнути до відповідальності службових осіб місцевого самоврядування та керівництво університету. Оскільки вони довго "не бачили", як фактично знищується земля.