У России максимально циничная цель: враг атаковал Харьков нетипичным дроном
- Россия атаковала Харьков новым типом беспилотника "Талмас", повредив жилое здание и ресторан в Слободском районе.
- Один человек получил ранения, а 9 человек находятся в стрессовом состоянии.
Россия атаковала Слободской район Харькова новым для города типом беспилотника – "Талмас", который обычно использует в прифронтовых регионах. В результате прилета повреждено жилое здание и ресторан. Также атаковали Салтовский район, где падение беспилотника вызвало пожар.
Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что Россия постоянно модернизирует свои технологии и расширяет применение новых типов дронов.
Сколько людей пострадали в результате атаки по Харькову?
Это был один из немногих случаев применения этого дрона именно по Харькову, тогда как в регионе он используется чаще. В результате атаки по Слободскому району вспыхнул пожар в хозяйственной постройке.
Кроме того, один человек получил ранения, а 9 человек – преимущественно старше 55 лет – находятся в стрессовом состоянии.
Поскольку это произошло в 08:00, то родители еще не успели вывести детей на площадку, находящуюся рядом.
Попадание произошло в нескольких метрах от многоэтажки. Один человек с ранением головы находится в состоянии средней тяжести и получает медицинскую помощь. Враг постоянно модернизирует свои средства поражения, поэтому специалисты будут проводить дополнительные исследования,
– сказал директор Департамента ЧС Харьковского горсовета Богдан Гладких.
В Салтовском районе Харькова беспилотник упал на землю около 14:00. После детонации загорелась трава, сейчас на месте работают спасатели. Эксперты устанавливают тип БпЛА.
Что еще известно о ситуации в Харьковской области?
- 25 марта россияне атаковали "Геранями" 2 района Харькова, пострадало 9 человек, среди них 15-летняя девушка.
- В Купянском районе 25 марта россияне поразили больницу, в результате обстрела пострадали 3 человека.
- В Харьковской области 24 марта россияне дроном атаковали электропоезд, из-за этого погиб один пассажир.