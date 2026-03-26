У России максимально циничная цель: враг атаковал Харьков нетипичным дроном

Россия атаковала Слободской район Харькова новым для города типом беспилотника – "Талмас", который обычно использует в прифронтовых регионах. В результате прилета повреждено жилое здание и ресторан. Также атаковали Салтовский район, где падение беспилотника вызвало пожар.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что Россия постоянно модернизирует свои технологии и расширяет применение новых типов дронов.

Сколько людей пострадали в результате атаки по Харькову?

Это был один из немногих случаев применения этого дрона именно по Харькову, тогда как в регионе он используется чаще. В результате атаки по Слободскому району вспыхнул пожар в хозяйственной постройке.

Кроме того, один человек получил ранения, а 9 человек – преимущественно старше 55 лет – находятся в стрессовом состоянии.

Поскольку это произошло в 08:00, то родители еще не успели вывести детей на площадку, находящуюся рядом.

Попадание произошло в нескольких метрах от многоэтажки. Один человек с ранением головы находится в состоянии средней тяжести и получает медицинскую помощь. Враг постоянно модернизирует свои средства поражения, поэтому специалисты будут проводить дополнительные исследования,

– сказал директор Департамента ЧС Харьковского горсовета Богдан Гладких.

В Салтовском районе Харькова беспилотник упал на землю около 14:00. После детонации загорелась трава, сейчас на месте работают спасатели. Эксперты устанавливают тип БпЛА.

