Корреспондент 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что электричка находилась на станции Слатино на Дергачевщине. Это примерно в 12 километрах по прямой от границы с Россией.
Что известно об инциденте?
По словам Черненко, автобусы пока не ездят на этот участок после атаки FPV-дрона. Теперь там прекратили железнодорожное сообщение после аналогичного инцидента. Это проблема, ведь в Слатино и близлежащих населенных пунктах проживает сейчас примерно 3,5 тысячи человек.
Сейчас решают вопрос, возможно ли вообще обеспечить здесь сообщение. Это и приграничная территория, где россияне постоянно атакуют гражданские машины, коммунальный спецтранспорт различными беспилотниками,
– рассказала Черненко.
Обратите внимание! По предварительной информации, 61-летний погибший 61-летний пассажир мог отказаться эвакуироваться в укрытие.
Начальник Дергачевской городской военной администрации рассказал, что, вероятнее всего, россияне ударили FPV-дроном на оптоволокне. Украинские подразделения глушат большинство беспилотников, которые запускают оккупанты на этом направлении. И, к сожалению, средства РЭБ не сработают на такие дроны.
Такие дроны не подлежат подавлению средствами РЭБ. Враг ночью заносит их возле населенного пункта и ставит на дороги, обочины, крыши. Они намеренно ждут утра и атакуют этими дронами-"ждунами" по транспорту, который курсирует через населенный пункт, – рассказал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Ситуация на Харьковщине: последние новости
- 25 марта Россия ударила по больнице в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области. Здание частично пострадало, а ранения получили 3 человека.
- Российские оккупанты регулярно бьют по гражданским на Харьковщине. Недавно они также атаковали автомобиль скорой помощи, в результате чего двое медиков получили ранения.
- Также с 18 марта Укрзализныця отменила прямые скоростные поезда до Харькова. Боевые действия пока не дают возможности обеспечивать такие перевозки.