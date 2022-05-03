Двое мужчин подорвались на вражеской мине в Харьковской области: начато расследование

В Харьковской области 23 апреля двое мужчин, двигаясь на автомобиле, взорвались на мине. Ее оставили российские оккупанты.

Оба мужчины погибли на месте. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Инцидент произошел на дороге вблизи села Черноглазовка Богодуховского района.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.

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