Двое мужчин подорвались на вражеской мине в Харьковской области: начато расследование
3 мая 2022 , 23:42Читати новину українською
Источник:телеграм Офиса генпрокурора
В Харьковской области 23 апреля двое мужчин, двигаясь на автомобиле, взорвались на мине. Ее оставили российские оккупанты.
Оба мужчины погибли на месте. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
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Инцидент произошел на дороге вблизи села Черноглазовка Богодуховского района.
Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.Обратите внимание! Если вы стали свидетелем военного преступления в России, фиксируйте и присылайте доказательства по ссылке .