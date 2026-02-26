Эта новость всколыхнула Харьков: новые детали попадания FPV-дрона на оптоволокне

Российская армия запустила по Харькову FPV-дрон на оптоволокне. Применение такого средства поражения по городу зафиксировано впервые с начала широкомасштабной вооруженной агрессии России. Этот беспилотник следовал за автомобилем.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что в случае с оптоволоконным FPV-дроном, который смог добраться до окрестностей Харькова, пострадавших нет.

FPV-дрон на оптоволокне долетел до Харькова: что известно?

25 февраля ориентировочно в 15:00 Россия применила FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района Харькова. Дрон попал в дерево.

"Это новость, которая очень всколыхнула Харьков. Это первый случай, когда до окраин города долетел оптоволоконный FPV-дрон. Мы все понимаем, что то расстояние, которое преодолевают такие БПЛА, позволяет врагу долетать до Харькова. Поэтому даже немного удивляет, что за время войны это первый такой инцидент. Принимая во внимание расстояние, это могло произойти и раньше и может происходить и в дальнейшем", – озвучила Черненко.

Ссылаясь на главу Малоданиловской громады Харьковщины, корреспондентка рассказала, что этот FPV-дрон, судя по видео, которое он передавал, пролетел указанную ОТГ, добрался до окраин Харькова, преследовал чью-то машину, а потом развернулся в сторону Лесного. Вот там и произошло его падение.

Две недели назад в поселке Лесное (это окраина Харькова, район экопарка) ограничили движение, сократили количество транспорта. Там курсировало несколько маршруток. Это было сделано ввиду увеличения количества ударов беспилотниками. Сейчас обсуждается вопрос как там будет функционировать общественный транспорт,

– рассказала Черненко.

Действуя на опережение уже длительное время окрестности Харькова, в частности участки окружной дороги, покрывают антидроновой сеткой. Эта работа активно продолжается и проводилась даже несмотря на морозы и неблагоприятные погодные условия.

Россия модернизирует БпЛА: есть ли противодействие дронам на оптоволокне?

Стране-агрессору оптоволоконный кабель поставляет Китай. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил, что он у россиян более качественный благодаря китайским технологиям, чем тот, который использует Украина. Потому русская армия увеличивает размеры БпЛА.

Они имеют более мощные батарейки, что позволяет беспилотникам нести определенную полезную нагрузку – боеприпас разрушительного действия. Дополнительно увеличиваются размеры катушек и количество километров намотанного на них оптоволоконного кабеля,

– рассказал Федоренко.

Оккупационные войска все чаще применяют дроны на оптоволокне. Как поделился другой военнослужащий, командир экипажа БпЛА "Кара небесна" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, способов противодействия таким средствам поражения нет.

Он пояснил, что раньше частично украинские защитники полагались на системы РЭБ, однако сегодня они неэффективны в борьбе с оптоволоконными дронами. Такие БпЛА будут следовать дальше, поскольку их движение не зависит от радиосвязи.

Нет противодействия сейчас у обеих сторон. Каждый пытается использовать что-то свое. Самый популярный метод – ружья разного вида. Обычные ружья, которые раньше использовались для охоты, сейчас хорошо себя показывают в "охоте" против FPV-дронов,

– озвучил Отченаш.

Заметьте! Командующий Нацгвардии, бригадный генерал и Герой Украины Александр Пивненко подчеркнул, что сейчас каждый военнослужащий должен быть обучен управлению дронами, в частности, типа Maviс, FPV. Сегодня украинские дронщики находятся под постоянным прицелом российского подразделения "Рубикон", который направляет по ним не только свои БпЛА, но и артиллерию и КАБы, нанося утраты. Поэтому наши пилоты нуждаются в регулярных ротациях.

