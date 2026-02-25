Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов рассказал 24 Каналу, что основное преимущество врага – в количестве личного состава. Также военные на участке фронта, где воюет 1 ОШП, наблюдают преимущество врага в обычных FPV-дронах и FPV-дронах на оптоволокне.
Смотрите также ВСУ освобождают Днепропетровскую область, россияне приближаются к Славянску: как изменилась линия фронта за неделю
В чем особенность дронов на оптоволокне?
По словам военного, если против обычных FPV-дронов можно бороться с помощью средств радиоэлектронной борьбы, то против дронов на оптоволокне они не действуют. Враг управляет дронам как раз через оптоволокно.
Также врагу не нужно находиться на высотах, как это бывает с обычными FPV-дронами. Они могут находиться на более безопасных позициях.
С дронами на оптоволокне противнику не нужно находиться на высотах. Он может запустить дрон на оптоволокне с любых участков местности. Запуск FPV на радиочастотах все же требует, чтобы запуск был на высоте. А тогда врага легче обнаружить,
– отметил военный.
Обратите внимание! Дроны на оптоволокне позволяют передавать данные быстро и без потери качества. Подробнее об этих дронах читайте в материале 24 Канала.
Дроны на оптоволокне: что известно
- Украина и Россия активно работают над технологиями, которые позволят получить преимущество на поле боя. Волонтер Сергей Притула назвал это буквально страшным соревнованием. Сейчас главный вызов – кто сможет быстрее массово применять роботизированные системы на поле боя. Ранее Украина имела преимущество в обычных FPV-дронах, но впоследствии враг начал использовать дроны на оптоволокне.
- Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко отметил, что еще в 2024 году Украина достигла значительного прогресса в развитии дроновой индустрии. Он дал прогноз, когда Силы обороны смогут сравниться с Россией по количеству дронов на оптоволокне.