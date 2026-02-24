Общественный деятель, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы Сергей Притула рассказал 24 Каналу, что Украина усиленно работает над внедрением современных технологий на поле боя. Тем же занимается и Россия.

Какие сейчас самые большие вызовы на войне?

По словам Притулы, сейчас главный вопрос – кто сможет быстрее массово применять роботизированные системы на поле боя. Сейчас определенные преимущества имеют Силы обороны Украины, определенные – российские оккупанты.

В свое время мы были "на полкорпуса" впереди в применении беспилотников. Но в определенный момент россияне дошли до дронов на оптоволокне. И все идет дальше и дальше. Это страшные соревнования, но речь идет о нашем выживании как нации. Поэтому все усилия должны быть брошены сюда,

– сказал Притула.

Не стоит забывать, что сейчас идет битва экономик. На самом деле Россия еще не дошла до той точки, после которой ее экономика терпит крах. К сожалению, враг еще имеет определенный запас.

Кремль явно надеется, что украинская экономика быстрее упадет. Однако информация о 90 миллиардах евро кредита на ближайшие два года от ЕС явно дает надежду. Хотя разные персонажи вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пытались заблокировать эту помощь.

"Полтора года назад я спрашивал у дипломата Мартин Егера, почему Германия, которая является крупнейшей экономикой ЕС, позволяет Венгрии так себя вести. Где их немецкое достоинство? Тогда господин Егер объяснял это сложностями дипломатии Германии с другими странами в Европе. Однако после прошлогодней речи Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции, когда стало понятно, что США не будут давать зонтик безопасности, все немного изменилось. Сейчас немцы несколько по-другому смотрят на положение дел в Европе. Они будут прижимать "к ногтю" тех, кто не согласен с их политикой. Могут себе это позволить. А нам это на руку", – заметил Притула.

Сколько еще продлится война?