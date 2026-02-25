Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов розповів 24 Каналу, що основна перевага ворога – в кількості особового складу. Також військові на ділянці фронту, де воює 1 ОШП, спостерігають перевагу ворога в звичайних FPV-дронах та FPV-дронах на оптоволокні.

У чому особливість дронів на оптоволокні?

За словами військового, якщо проти звичайних FPV-дронів можна боротися за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, то проти дронів на оптоволокні вони не діють. Ворог керує дронам якраз через оптоволокно.

Також ворогу не потрібно перебувати на висотах, як це буває зі звичайними FPV-дронами. Вони можуть перебувати на безпечніших позиціях.

З дронами на оптоволокні противнику не потрібно перебувати на висотах. Він може запустити дрон на оптоволокні з будь-яких ділянок місцевості. Запуск FPV на радіочастотах все ж потребує, аби запуск був на висоті. А тоді ворога легше виявити,

– зазначив військовий.

