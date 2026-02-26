Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что в случае с оптоволоконным FPV-дроном, который смог добраться до окрестностей Харькова, пострадавших нет.

FPV-дрон на оптоволокне долетел до Харькова: что известно?

25 февраля ориентировочно в 15:00 Россия применила FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района Харькова. Дрон попал в дерево.

"Это новость, которая очень всколыхнула Харьков. Это первый случай, когда до окраин города долетел оптоволоконный FPV-дрон. Мы все понимаем, что то расстояние, которое преодолевают такие БПЛА, позволяет врагу долетать до Харькова. Поэтому даже немного удивляет, что за время войны это первый такой инцидент. Принимая во внимание расстояние, это могло произойти и раньше и может происходить и в дальнейшем", – озвучила Черненко.

Ссылаясь на главу Малоданиловской громады Харьковщины, корреспондентка рассказала, что этот FPV-дрон, судя по видео, которое он передавал, пролетел указанную ОТГ, добрался до окраин Харькова, преследовал чью-то машину, а потом развернулся в сторону Лесного. Вот там и произошло его падение.

Две недели назад в поселке Лесное (это окраина Харькова, район экопарка) ограничили движение, сократили количество транспорта. Там курсировало несколько маршруток. Это было сделано ввиду увеличения количества ударов беспилотниками. Сейчас обсуждается вопрос как там будет функционировать общественный транспорт,

– рассказала Черненко.

Действуя на опережение уже длительное время окрестности Харькова, в частности участки окружной дороги, покрывают антидроновой сеткой. Эта работа активно продолжается и проводилась даже несмотря на морозы и неблагоприятные погодные условия.

