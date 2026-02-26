Ця новина сколихнула Харків: нові деталі влучання FPV-дрона на оптоволокні

Російська армія запустила по Харкову FPV-дрон на оптоволокні. Застосування такого засобу ураження по місту зафіксовано вперше від початку широкомасштабної збройної агресії Росії. Цей безпілотник прямував за автівкою.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що у випадку з оптоволоконним FPV-дроном, який зміг дістатися околиць Харкова, постраждалих немає.

FPV-дрон на оптоволокні долетів до Харкова: що відомо?

25 лютого орієнтовно о 15:00 Росія застосувала FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району Харкова. Дрон влучив у дерево.

"Це новина, яка дуже сколихнула Харків. Це перший випадок, коли до околиць міста долетів оптоволоконний FPV-дрон. Ми всі розуміємо, що та відстань, яку долають такі БпЛА, дозволяє ворогу долітати до Харкова. Тому навіть трохи дивує, що за час війни це перший такий інцидент. Беручи до уваги відстань, це могло статися й раніше і може відбуватися й надалі", – озвучила Черненко.

Посилаючи на очільника Малоданилівської громади Харківщини, кореспондентка розповіла, що цей FPV-дрон, судячи з відео, яке він передавав, пролетів вказану ОТГ, дістався околиць Харкова, переслідував чиюсь машину, а потім розвернувся в бік Лісного. Ось там і сталося його падіння.

Два тижні тому в селищі Лісне (це околиця Харкова, район екопарку) обмежили рух, скоротили кількість транспорту. Там курсувало декілька маршруток. Це було зроблено з огляду на збільшення кількості ударів безпілотниками. Наразі обговорюється питання як там функціонуватиме громадський транспорт,

– розповіла Черненко.

Діючи на випередження вже тривалий час околиці Харкова, зокрема ділянки окружної дороги, покривають антидроновою сіткою. Ця робота активно триває і проводилась навіть попри морози й несприятливі погодні умови.

Обстріли Харкова: які наслідки попередніх атак ворога?