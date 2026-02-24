Эвакуировал мирное население: в Харькове состоялось прощание с полицейским Евгением Калганом

В понедельник, 23 февраля, в Харькове в последний путь провели полицейского Евгения Калгана, который погиб 20 февраля во время эвакуации мирных жителей. Его жизнь оборвалась в результате прицельного удара вражеского беспилотника по служебному автомобилю подразделения "Белый Ангел".

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно о правоохранителе Евгении Калгане?

Жизнь Евгения оборвалась 20 февраля во время выполнения служебных обязанностей, в частности эвакуации мирного населения из опасной зоны. Вражеский беспилотный ударил по автомобилю, в котором находились правоохранители и гражданские жители.

У полицейского осталась жена, мать, 16-летний сын и 7-летняя дочь.

В полиции сообщили, что Евгений Калган почти 10 лет своей жизни посвятил службе в полиции. С начала создания подразделения "Белый Ангел" он стал его частью и ежедневно выполнял опасные задачи, эвакуируя людей из зон с повышенной опасностью.

В самые напряженные моменты Евгений умел поддержать словом, успокоить взглядом, дать ощущение защищенности, даже тогда, когда вокруг царил страх. Люди доверяли ему и это доверие было оправдано ежедневным трудом, риском и искренней преданностью службе,

– написали в Нацполиции.

На счету правоохранителя – десятки спасенных семей, эвакуированные дети, пожилые люди и граждане с инвалидностью. В полиции отметили его самоотверженность, профессионализм и преданность присяге.

Глава полиции Харьковщины Петр Токарь отметил, что Евгений отдал свою жизнь, спасая других, и поблагодарил его родителей за воспитание достойного сына. Руководитель рабочей группы "Белые Ангелы" Андрей Абросимов отметил, что погибший был одним из лучших в команде – старался всегда быть рядом с собратьями и первым оказывать необходимую помощь.

Прощание с правоохранителем состоялось 23 февраля при участии руководства, личного состава Харьковской области, собратьев, родных и друзей, а также неравнодушных горожан.

"Герои не умирают – они остаются с нами навсегда. Светлая память о Евгении Калгане будет жить в благодарных сердцах спасенных людей и нашей общей памяти", – отметили в полиции.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Героя.

