На годовщину смерти Кернеса на его могиле установили новогоднюю елку

В день панихиды к годовщине смерти бывшего мэра Харькова неизвестные принесли на его могилу украшенную новогоднюю елку. Произошло это 15 декабря на харьковском кладбище №2.

Фотографии елки на могиле экс-главы города разместили в соцсетях жители Харькова, которые пришли почтить память Кернеса. Появление праздничного дерева сразу обсуждали сотни жителей областного центра.

Смотрите также Сына Кернеса хотят назначить первым заместителем главы Харьковского облсовета, – СМИ

Харьковчане пытались понять, кто и зачем принес елку на место, где похоронили Кернеса.

Принесли, чтобы чувствовал праздник

По данным журналистов издания "Редпост", символ Нового года принесли на могилу близкие покойника.

Установили зеленую красавицу, поскольку Новый год и Рождество были любимыми праздниками Геннадия Кернеса.

Таким образом, приближенные к бывшему мэру поздравили его с новогодними праздниками, чтобы "он чувствовал праздник и там".

На панихиду пришли тысячи харьковчан

15 декабря на кладбище, где похоронен Кернес, было очень людно. Чтобы почтить память трижды мэра сюда приехали члены семьи, друзья и коллеги, а также жители города. В гражданской панихиде также участвовал действующий городской глава Игорь Терехов.

Геннадий Кернес умер 16 декабря 2020 года от осложнений COVID-19. На момент смерти ему был 61 год. Когда мэр был в элитной немецкой клинике "Шарите", в Харькове прошли местные выборы. Большинство жителей города проголосовали именно за Кернеса, несмотря на информацию о том, что глава города находится в нетрудоспособном состоянии.