На годовщину смерти Кернеса на его могиле установили новогоднюю елку

15 декабря 2021 , 23:00
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"Типичный Харьков"

В день панихиды к годовщине смерти бывшего мэра Харькова неизвестные принесли на его могилу украшенную новогоднюю елку. Произошло это 15 декабря на харьковском кладбище №2.

Фотографии елки на могиле экс-главы города разместили в соцсетях жители Харькова, которые пришли почтить память Кернеса. Появление праздничного дерева сразу обсуждали сотни жителей областного центра.

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Харьковчане пытались понять, кто и зачем принес елку на место, где похоронили Кернеса.

Принесли, чтобы чувствовал праздник

  • По данным журналистов издания "Редпост", символ Нового года принесли на могилу близкие покойника.
  • Установили зеленую красавицу, поскольку Новый год и Рождество были любимыми праздниками Геннадия Кернеса.
  • Таким образом, приближенные к бывшему мэру поздравили его с новогодними праздниками, чтобы "он чувствовал праздник и там".

На панихиду пришли тысячи харьковчан 

15 декабря на кладбище, где похоронен Кернес, было очень людно. Чтобы почтить память трижды мэра сюда приехали члены семьи, друзья и коллеги, а также жители города. В гражданской панихиде также участвовал действующий городской глава Игорь Терехов.

Геннадий Кернес умер 16 декабря 2020 года от осложнений COVID-19. На момент смерти ему был 61 год. Когда мэр был в элитной немецкой клинике "Шарите", в Харькове прошли местные выборы. Большинство жителей города проголосовали именно за Кернеса, несмотря на информацию о том, что глава города находится в нетрудоспособном состоянии.

Автор: Олексій Чибісов