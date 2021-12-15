Фотографії ялинки на могилі ексочільника міста розмістили у соцмережах мешканці, Харкова, які прийшли вшанувати пам'ять Кернеса. Появу святкового дерева одразу почали обговорювати сотні жителів обласного центра.
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Харків'яни намагалися зрозуміти, хто і навіщо приніс ялинку до місця, де поховали Кернеса.
Принесли, щоб відчував свято
- За даними журналістів видання "Редпост", символ Нового року принесли на могилу близькі небіжчика.
- Встановили зелену красуню, оскільки Новий рік та Різдво були улюбленими святами Геннадія Кернеса.
- В такий спосіб наближені до колишнього мера привітали його з новорічними святами, аби "він відчував свято й там".
На панахиду прийшли тисячі харків'ян
15 грудня на кладовищі, де поховано Кернеса, було дуже людно. Аби вшанувати пам'ять тричі мера сюди приїхали члени родини, друзі та колеги, а також жителі міста. У цивільній панахиді також брав участь чинний міський голова Ігор Терехов.
Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року від ускладнень COVID-19. На момент смерті йому був 61 рік. Коли мер перебував в елітній німецькій клініці "Шарите", у Харкові пройшли місцеві вибори. Більшість жителів міста проголосувала саме за Кернеса попри інформацію про те, що очільник міста перебуває у непрацездатному стані.