Харьков – до сих пор под тяжелым обстрелом
28 февраля 2022 , 14:30Читати новину українською
Источник:NEXTA
Харьков оккупанты накрыли огнем из "Градов". В городе есть погибшие и много раненых. Обстрел врага не прекращается.
В Харькове не могут установить точное количество погибших и раненых, поскольку обстрелы города не прекращаются. "Грады", как видно на видео, летят не в военную инфраструктуру, а прямо в жилые районы.
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Установить количество жертв и раненых пока невозможно
Только в одном месте снаряд вызвал пожар и поджег 5 автомобилей. Он приземлился прямо возле многоэтажки, говорят спасатели. Здесь обнаружили одного погибшего и нескольких раненых.
Смотрите видео обстрела Харькова:
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