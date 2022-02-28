В Харькове не могут установить точное количество погибших и раненых, поскольку обстрелы города не прекращаются. "Грады", как видно на видео, летят не в военную инфраструктуру, а прямо в жилые районы.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Установить количество жертв и раненых пока невозможно

Только в одном месте снаряд вызвал пожар и поджег 5 автомобилей. Он приземлился прямо возле многоэтажки, говорят спасатели. Здесь обнаружили одного погибшего и нескольких раненых.

Смотрите видео обстрела Харькова:

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.