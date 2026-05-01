Харьков массированно атаковали БПЛА: повреждены несколько АЗС и админздание, есть пострадавшие

Россияне нанесли массированный дроновый удар по Харькову утром 1 мая. В результате атаки есть разрушения инфраструктуры и пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщают городской голова Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Какие последствия атаки на Харьков?

По данным местных властей, в течение утра россияне атаковали Киевский, Холодногорский, Салтовский и Немышлянский районы. В результате удара вражеских беспилотников есть пострадавшие. Сейчас уточняют их количество и состояние.

В Холодногорском районе произошло попадание нескольких вражеских дронов, все детали выясняются. В Киевском районе в результате атаки повреждены несколько авто и автозаправочная станция, данные о раненых оттуда не поступали.

В Салтовском районе сообщают об одном попадании. Под ударом также оказался Немышлянский район. В Слободском районе также атаковали заправку, информацию о возможных пострадавших и разрушениях уточняют.

В результате вражеского обстрела в Салтовском районе травмирован 36-летний мужчина, у него диагностировали осколочные ранения. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Сейчас на местах работают все экстренные службы.

Какие города также были под ударом?

В Хаджибейском районе Одессы россияне попали в многоэтажку, там произошло возгорание на 11 и 12 этажах. Под ударом оказался еще один жилой дом. В общем известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Накануне вечером взрывы прогремели в Николаеве, сообщали о разрушениях в частном секторе города, в жилом доме вспыхнул пожар. Также дроны попали в еще один многоквартирный дом, раненых не было.

До этого противник атаковал Бориспольский район Киевской области с помощью реактивного беспилотника. В ОВА сообщали о работе сил противовоздушной обороны. Информации о возможных последствиях не поступало.