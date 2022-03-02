В Харькове горит танковый завод: детонируют снаряды

В Харькове слышны взрывы в районе возле танкового завода. СМИ сообщают, что там детонируют снаряды.

Накануне танковое училище в Харькове подверглось авиаударам. Противник сдетонировал имеющийся боекомплект.

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Сообщают, что снаряды обезвреживают из-за пожара на заводе. Он длится уже девять часов подряд. Слышны взрывы.

Однако враг метил по военным складам. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, вооружение со складов давно увезено.

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