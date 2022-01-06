В Харькове маршрутка насмерть сбила женщину на переходе

В Харькове 5 января автобус сбил 50-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая погибла на месте ДТП.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Водителю может грозить тюремное заключение.

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Маршрутка насмерть сбила женщину

Смертельная авария случилась в 10:00 на Московском проспекте у железнодорожной станции "Лосево". 55-летний водитель маршрутного автобуса "Богдан" сообщением Харьков – Мариуполь сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 50-летняя харьковчанка получила тяжелые травмы. Пострадавшая погибла на месте происшествия до приезда медиков.

Авария произошла на пешеходном переходе / Фото полиции Харьковщины

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Водителю грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Максимальное наказание, которое может грозить водителю автобуса – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства жуткой аварии.



Женщина умерла в результате тяжелых травм / Фото полиции Харьковщины