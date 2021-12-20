В Харькове офис ОПЗЖ обрисовали надписями "сепары" и "ФСБ"

В Харькове приемную молодежного крыла "Оппозиционной платформы – За жизнь" обрисовали символическими надписями "сепари" и "ОПЗЖ = ФСБ". Это произошло в ночь с 18 на 19 декабря.

Кроме того, окна и двери здания оклеили листовками и облили красной краской, имитируя следы человеческой крови.

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На фасаде появились надписи "сепары" и "ОПЗЖ = ФСБ" / Фото с телеграм-канала"Фрайкор"

"Подарок" от Николая

В подписи к фото авторы сообщения намекнули, что так пророссийской политсиле намекнули на нетерпимость к ней со стороны патриотического сообщества.

Святой Николай не любит ватников и потомков регионалов из ОПЗЖ. Поэтому им он подарил правильный вид офиса,

– написали под фотографиями.

В комментарии Укринформу представитель организации "Фрайкор" Богдан Войцеховский не сказал, кто устроил акцию. Он лишь отметил, что фото предоставили "неизвестные патриоты".

В Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области сказали, что не получали никаких заявлений относительно этого инцидента.

Стены приемной оклеили листовками / Фото с телеграм-канала"Фрайкор"

Реакция ОПЗЖ

В пророссийской партии заявили, что относятся к раскрашиванию офиса как к малозначительной провокации. Кроме того, сообщили на сайте политсилы, руководитель харьковского молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский перешел на личности и назвал патриотов, причастных к акции, "быдлом, особенно обделенным подарками и интеллектом".

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Текст публикации "Фрайкора":

Святой Николай не любит ватников и потомков регионалов из ОПЗЖ. Поэтому им он подарил правильный вид офиса.