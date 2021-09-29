Такого еще не было, – журналист

Журналист Денис Казанский заявил, что ОПЗЖ установила новый рекорд. Ведь раньше на митинги иностранцев, которые не понимали, что происходит, не собирали.

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В моей памяти такого еще не было. Нанимали гопников, бомжей, провокаторов, сумасшедших, но гастарбайтеров из дальнего зарубежья еще не было. На что только не тратят деньги российских налогоплательщиков,

– подчеркнул Казанский.

Смотрите видео с купленного митинга ОПЗЖ:

Как "активисты" объясняли, почему пришли на митинг

"Я за идею не отвечу конкретно".

"Я первый раз. Просто с другом ехал, он пригласил ".

". "Отстаньте, от души".

"Просто скучно".

"Я сейчас телефон разобью твой. Отвали от меня".

"Пока не знаем, какие требования".

"Мы пришли, чтобы не брали денег у МВФ".

"Я за Рабиновича кровь отдам свою".

"Вы знаете, почему мы здесь. Все знают. Мы продажные твари"

"Дали бы "ЕС" (флаг – 24 канал), то взял бы, "Батькивщину" держал бы. Но они все же не выйдут сюда".

"Все партии одинаковы".

"У меня нет требований".

Заметим, люди даже не скрывали, что за участие в акции им заплатили деньги. Тарифы называли разные – от 200 гривен до 400 гривен.

Обратите внимание! "Митинг" ОПЗЖ состоялся 23 сентября у здания Верховной Рады в Мариинском парке. По замыслу, "активисты" выступали против "политического преследования Виктора Медведчука", а также требовали не допустить повышения тарифов в Украине.

Полный текст публикации Дениса Казанского в Фейсбуке: